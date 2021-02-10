الأردن يدين «استهداف مطار أبها»: نقف مع السعودية ضد كل ما يهدد أمنها

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف مطار أبها الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان، استنكار بلاده لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية، ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.

كما أكد موقف الأردن الثابت والرافض لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، والوقوف المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها أومن شعبها الشقيق.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ وذلك بعد استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها، مشيرة إلى أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأوضحت قوات التحالف، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، مؤكدة أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

وأكدت قوات التحالف أنها تصدت لاعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد كشف، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.