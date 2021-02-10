«العنف الأسري» يحذر من سلوكيات مؤذية للأطفال ويحث بالإبلاغ عن مرتكبها

حث مركز العنف الأسري كل منّ اطلع على أي حالة أو إيذاء أو إهمال بحق الأطفال على ضرورة تبيلغ الجهات المختصة فورًا لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لحماية الطفل.

وشارك مركز التواصل الحكومي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة معلوماتية (إنفوجراف) وضحت فيها السلوكيات المؤذية للأطفال.

وكتب مركز التواصل في تغريدة استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، واستغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول؛ نظرة على ما يعتبره نظام حماية الطفل في #المملكة إيذاءً للطفل أو إهمالًا له.

وحذر مركز العنف الأسري، من السوكيات التي تعتبر مؤذية نفسيًّا أو جسديًّا للأطفال، مشيرًا إلى أن أي رصد لهذه التصرفات يستوجب الإبلاغ عنها فورًا ومنها:

- إبقاؤه دون سند عائلي

- عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها

- عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة

- سوء معاملته

- وجوده أو تركه في بيئة قد يتعرض فيها للخطر

- التسبب في انقطاعه عن التعليم

- التحرش به جنسيًّا أو تعريضه للاستغلال الجنسي

- استغلاله ماديًّا أو استغلاله في الإجرام أو التسول

- استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره

- تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه

- التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي

- التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته

- السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية

- كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

ودعا مركز بلاغات العنف الأسري، في حالة رصد أي من التصرفات أو السلوكيات المنهي عنها وفق نظام حماية الطفل الصادر بمرسوم ملكي رقم ]م/[14 وتاريخ 3/2/1436 هـ، للإبلاغ عنها فورًا من خلال الاتصال على رقم المركز 1919.

اقرأ أيضًا:

«العنف الأسري» يتفاعل مع مناشدة فتاة تحرش والدها بها

مركز بلاغات العنف الأسري يباشر واقعة إطلاق نار فوق فم رضيع