«الداخلية» تطيح بـ12 شخصًا بالقصيم يطرقون أبواب المنازل بحجة «دية دم»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 12 شخصًا يزاولون النصب والاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.

وقالت وزارة الداخلية: إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لمجموعة من الأشخاص يقومون بالتسول ودق أبواب المنازل والتحايل على المواطنين وطلب المساعدة بحجة أن عليهم دية دم، فقد تم رصد 12 شخصًا من الجنسية اليمنية يزاولون النصب والاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة داخل منطقة القصيم وخارجها واستئجار المركبات لهذا الغرض.

وبينت الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة القصيم تمكنت من القبض عليهم وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 16537 ريالًا سعوديًّا؛ حيث تم استكمال إجراءات الاستبدال الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.