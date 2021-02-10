بالفيديو والصور.. حطام الطائرة المفخخة الإيرانية التي استهدفت مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الطائرة المسيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي هي نسخة من المسيرة الإيرانية أبابيل تي.

وأظهرت لقطات نشرتها قناة الإخبارية، صورًا من الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدفت مطار أبها. ولمشاهدة الفيديو (

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واستعرضت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو، يظهر الأضرار التي لحقت بالطائرة المدنية التي كانت متوقفة في مطار أبها، جراء استهداف ميليشيا الحوثي للمطار في وقت سابق.

وقالت قناة «الإخبارية»، إن جسد الطائرة التي تحمل اسم HZ-FAB، أصابه بعض الأضرار، مشيرة إلى أن الحادث الإرهابي لم يسفر عن أية إصابات في صفوف المدنيين.

وكانت قوات التحالف، أعلنت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ وذلك بعد استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها، مشيرة إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأوضحت قوات التحالف، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، مؤكدة أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

وأكدت قوات التحالف أنها تصدت لاعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد كشف، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.