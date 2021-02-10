أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير.. ترقب لقرار «أرامكو» والتطبيق الخميس

يترقب المواطنون والمقيمون بشغف الأسعار الجديدة للبنزين والتي من المقرر أن تعلنها شركة أرامكو، مساء اليوم الأربعاء، ليبدأ العمل بها صباح الخميس الحادي عشر من فبراير الجاري.

وقد احتلت أسعار الوقود المنتظر الإعلان، صدارة اهتمامات الكثيرين من المواطنين والمقيمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ترقبًا لإعلان شركة عملاق النفط السعودي «أرامكو» عن الأسعار الجديدة.

وعادة ما تقوم (أرامكو) بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري؛ لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

وجاءت أسعار شهر يناير الماضي، والتي سيتم تعديلها، مساء اليوم على النحو التالي:

– سعر بنزين 91: 1.62 ريال سعودي.

– سعر بنزين 95: 1.75 ريال سعودي.

– سعر ديزل: 0.52 ريال سعودي.

– سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

– سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت «أرامكو»، أعلنت في فبراير من العام الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتوفر شركة «أرامكو السعودية» جميع أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95، لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

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