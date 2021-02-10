الوصول الشامل
تهدف الرئاسة من المشروع الأول تطوير الوصف والمسارات الوظيفية لجميع منسوبي الرئاسة وإداراتها، وتطوير معايير ومؤشرات أداء جميع وكالات وإدارات ووحدات الرئاسة، ونقل المعرفة، وتأهيل مختصي الرئاسة لتشغيل المشروع.
أما المشروع الثاني، فتستهدف الرئاسة من خلاله تطبيق معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام بمكة المكرمة لجميع المستخدمين، من الحجاج والمعتمرين والزائرين والعاملين وغيرهم، سواء من الأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة أو المؤقتة أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الحالات المرضية المختلفة أو الأشخاص تحت أي ظروف معينة أو الأصحاء أو غيرهم، لتمكينهم من الوصول لجميع المرافق والخدمات على حد سواء من غير تفرقة، على الرغم من الفروقات الجسدية والعقلية والثقافية.
الوصف الوظيفي
تطوير الوصف والمسارات الوظيفية
وضع معايير ومؤشرات أداء لجميع الوكالات والإدارات
نقل المعرفة وتأهيل مختصي الرئاسة لتشغيل المشروع
الوصول الشامل لذوي الاحتياجات
تطبيق معايير الوصول الشامل للجميع
تمكينهم من الاستفادة من جميع المرافق والخدمات
إذابة الفروقات الجسدية والعقلية والثقافية
كانت هذه تفاصيل خبر قياس إلكتروني لأداء منسوبي رئاسة شؤون الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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