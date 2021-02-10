قياس إلكتروني لأداء منسوبي رئاسة شؤون الحرمين

تتجه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى التعاقد مع بيوت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير الوصف الوظيفي وقياس الأداء بطريقة إلكترونية لمنسوبي الرئاسة، بالإضافة إلى مشروع آخر، لدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل بالمسجد الحرام لذوي الاحتياجات الخاصة.

الوصول الشامل

تهدف الرئاسة من المشروع الأول تطوير الوصف والمسارات الوظيفية لجميع منسوبي الرئاسة وإداراتها، وتطوير معايير ومؤشرات أداء جميع وكالات وإدارات ووحدات الرئاسة، ونقل المعرفة، وتأهيل مختصي الرئاسة لتشغيل المشروع.

أما المشروع الثاني، فتستهدف الرئاسة من خلاله تطبيق معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام بمكة المكرمة لجميع المستخدمين، من الحجاج والمعتمرين والزائرين والعاملين وغيرهم، سواء من الأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة أو المؤقتة أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الحالات المرضية المختلفة أو الأشخاص تحت أي ظروف معينة أو الأصحاء أو غيرهم، لتمكينهم من الوصول لجميع المرافق والخدمات على حد سواء من غير تفرقة، على الرغم من الفروقات الجسدية والعقلية والثقافية.

الوصف الوظيفي

تطوير الوصف والمسارات الوظيفية

وضع معايير ومؤشرات أداء لجميع الوكالات والإدارات

نقل المعرفة وتأهيل مختصي الرئاسة لتشغيل المشروع

الوصول الشامل لذوي الاحتياجات

تطبيق معايير الوصول الشامل للجميع

تمكينهم من الاستفادة من جميع المرافق والخدمات

إذابة الفروقات الجسدية والعقلية والثقافية