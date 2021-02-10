فعاليات طبية تثقيفية بجامعة خالد

أقام نادي الطب والإبداع بالمشاركة مع نادي الطب للطالبات بكلية الطب بجامعة الملك خالد، مؤخرًا، لقاءً تفاعليًّا بعنوان «التدريب الطبي والولايات المتحدة» وذلك بحضور عدد من الأطباء الحاصلين على الزمالة الأمريكية في عدد من التخصصات. وشهد اللقاء مشاركة الأطباء عبدالرحمن اللغبي (طبيب زمالة الأورام)، ومحمد الشهري (طبيب زمالة أمراض الكلى)، وعبدالله الشهراني (طبيب زمالة أمراض الجهاز الهضمي).

وتناول المتحدثون محاور الفرص المتاحة لمتدرب الطب والتحديات التي تواجه المتدرب واختبارات الرخصة الأمريكية وتجربة الابتعاث للولايات المتحدة الأمريكية والتدريب الطبي وبرنامج الإقامة والتخصصات الدقيقة، وذلك بحضور نحو 225 طالبًا وطالبة.

من جهة أخرى قدمت كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بفرع تهامة بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب بفرع الجامعة بتهامة وجمعية التوحد برجال ألمع برنامج (نور العقول) وذلك ضمن مبادرة الكلية (رعاية وعناية). وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة نورة بانافع، أن البرنامج اشتمل على عدد من الدورات التدريبية التثقيفية، والتي قدمت عن طريق الاتصال عند بعد، على مدار 4 أيام؛ حيث بدأ البرنامج بدورة التعلم الذكي، واختتم بدورة غرس السلوك الإيجابي للطفل.

كما أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة أبحاث النحل، برنامجًا تدريبيًّا يمتد لـ 6 أسابيع تحت عنوان "تربية النحل ومنتجاته" وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ومبادرتها مع الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع، والتي تستهدف تدريب 160 مستفيدًا.