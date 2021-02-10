وتناول المتحدثون محاور الفرص المتاحة لمتدرب الطب والتحديات التي تواجه المتدرب واختبارات الرخصة الأمريكية وتجربة الابتعاث للولايات المتحدة الأمريكية والتدريب الطبي وبرنامج الإقامة والتخصصات الدقيقة، وذلك بحضور نحو 225 طالبًا وطالبة.
من جهة أخرى قدمت كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بفرع تهامة بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب بفرع الجامعة بتهامة وجمعية التوحد برجال ألمع برنامج (نور العقول) وذلك ضمن مبادرة الكلية (رعاية وعناية). وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة نورة بانافع، أن البرنامج اشتمل على عدد من الدورات التدريبية التثقيفية، والتي قدمت عن طريق الاتصال عند بعد، على مدار 4 أيام؛ حيث بدأ البرنامج بدورة التعلم الذكي، واختتم بدورة غرس السلوك الإيجابي للطفل.
كما أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة أبحاث النحل، برنامجًا تدريبيًّا يمتد لـ 6 أسابيع تحت عنوان "تربية النحل ومنتجاته" وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ومبادرتها مع الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع، والتي تستهدف تدريب 160 مستفيدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات طبية تثقيفية بجامعة خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.