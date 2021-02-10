أمير مكة: جائزة الملك فيصل تخطت العالمية

بحضور مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة ورئيس هيئة جائزة الملك فيصل، الأمير خالد الفيصل، تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة لعام 2021، حيث فاز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لهذا العام محمد بن عبدالرحمن الشارخ، رئيس مجلس إدارة شركة صخر لبرامج الحواسيب.

وشدد مستشار خادم الحرمين الشريفين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء بمقر مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض، على أن جائزة الملك فيصل حققت إنجازات كبيرة منذ إطلاقها، وحظيت بمكانة عالمية مرموقة، بل تخطت العالمية، فلم نعد نطلق عليها «عالمية» لأنه معروف أنها جائزة عالمية. واعتبر الفيصل أن نجاح الجائزة الكبير يعود الفضل فيه إلى المواطنين والمواطنات السعوديين، الذين كان لهم دور كبير في نجاحات الجائزة ونجاح كثير من المشاريع في بلادهم.

خدمة الإسلام

فاز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام محمد بن عبدالرحمن الشارخ، رئيس مجلس إدارة شركة صخر لبرامج الحواسيب. ومنح الجائزة لإنتاجه أول برنامج حاسوبي للقرآن الكريم وكتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية، وتحديث أرشيف المعلومات الإسلامية الذي يضم إضافة للقرآن الكريم، موسوعة الحديث الشريف، وموسوعة الفقه الإسلامي، ومعجما إلكترونيا، ضمن برامج وقواعد معلومات إسلامية وعربية عديدة أخرى.

اللغة العربية والأدب

نال الدكتور محمد مختار مشبال الأستاذ في جامعة عبدالمالك السعدي في المغرب؛ جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب لهذا العام 2021 في موضوع «البلاغة الجديدة». ومنح الجائزة لأنه صاحب مشروع علمي، وتتصف أعماله بالعمق والجدّة والأصالة، والجمع بين النظرية والتطبيق. وتسعى إلى ربط البحث البلاغي بحقول الأدب واللغة والاتصال، والتأسيس النظري والإجرائي لبدايات الخطاب البلاغي العربي الحديث، وفق رؤية موسعة تنهض على دعوى التجديد.

جائزة الطب

فاز (بالاشتراك) بجائزة الملك فيصل للطب لهذا العام 2021 في موضوع «الطب التجديدي في الحالات العصبية» الدكتور ستيفن مارك ستريتماتر الأستاذ في جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح الجائزة لإسهاماته البارزة في فهم مسببات فشل نمو المحور العصبي ومحدودية الشفاء بعد إصابات الحبل الشوكي، مما أثر في إمكانية استعادة نمو المحور العصبي. لقد ترجم البروفيسور ستريتماتر هذه الاكتشافات لتطوير مناهج علاجية جديدة لتجديد الجهاز العصبي المركزي في الثدييات البالغة. كما فاز (بالاشتراك) بجائزة الملك فيصل للطب في موضوع «الطب التجديدي في الحالات العصبية» الدكتور روبن جيمس فرانكلين الأستاذ في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، ومنح الجائزة لإسهاماته الجوهرية في بيولوجية إعادة تشكيل غمد المايلين، وهو الغطاء الواقي الذي يحيط بالألياف العصبية في الدماغ والأعصاب البصرية والحبل النخاعي، حيث أوجد أساسا علميا لإجراء دراسات سريرية لتجديد المايلين.

جائزة الفيزياء

فاز بجائزة الفيزياء الدكتور ستيوارت ستيفن باركين؛ الأستاذ في جامعة مارتن لوثر هال-فيتنبرغ ومدير معهد ماكس بلانك للفيزياء المجهرية بألمانيا. ومنح الجائزة لابتكاراته في تمكين أجهزة التخزين ذات الهندسة الدورانية التي أدت إلى زيادة سعة تخزين محركات الأقراص المغناطيسية بمقدار (1000) ضعف، حيث طور تقنيات عملية أدت إلى «ثورة البيانات الضخمة»، موجدا بذلك حلا لمشكلات مستعصية كانت تعيق سرعة الوصول إلى كميات هائلة من البيانات. كما قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لهذا العام 2021، حجب الجائزة لفرع الدراسات الإسلامية لعدم توفر المعايير المطلوبة في المشاركات المقدمة.

جائزة الملك فيصل

أُنشئت جائزة الملك فيصل في عام 1977 وهي إحدى ركائز مؤسسة الملك فيصل الخيرية التي أسسها أبناء وبنات الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عام 1396هـ / 1976 تخليدا لذكرى والدهم. ومُنحت الجائزة لأول مرة في عام 1979م في ثلاث فروع هي: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، والأدب العربي. وفي عام 1981م، قرر مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية إضافة فرعين إلى فروع جائزة الملك فيصل الثلاث، أحدهما في الطب والآخر في العلوم، ومُنحت جائزة فرع الطب لأول مرة في عام 1982م، في حين مُنحت جائزة فرع العلوم لأول مرة في عام 1984م. وتهدف جائزة الملك فيصل بشكل أساسي إلى تأصيل المثل والقيم الإسلامية في الحياة الاجتماعية وتحقيق النفع العام للمسلمين والإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني.