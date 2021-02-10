السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على المتحرشة بالطفلة



الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة

// انتهى //

22:52ت م

0238



الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.// انتهى //22:52ت م0238

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