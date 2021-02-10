السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 336 وفاة و12956 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس

وأوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.

// انتهى //

22:37ت م

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روما 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).وأوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.// انتهى //22:37ت م0235

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