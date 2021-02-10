السعودية اليوم / إعلان طوارئ صحية في الجزائر إثر تسجيل بؤرة لأنفلونزا الطيور



الجزائر 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

قال وزير الزراعة الجزائري عبدالحميد حمداني: إن بلاده في "حالة تأهب" بعد إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان تسجيل بؤرة لأنفلونزا الطيور شرقي بلاده.

وقال حمداني في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة: "مصدر هذا الفيروس طيور مهاجرة، وما دام الأمر كذلك فقد وضعنا جميع المناطق في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ ".

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22:18ت م

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