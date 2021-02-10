السعودية اليوم / الجامعة العربية تعقد الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية



القاهرة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

عقدت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية اليوم الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية، عبر تقنية الإتصال المرئي بمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.

ونوهت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية - الدكتورة مها بخيت في كلمة الجامعة أمام الاجتماع- بالجهود المبذولة والمستمرة منذ بدء جائحة "

وأشارت إلى أن جدول الأعمال تضمن عرض بعض تجارب مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في ظل تبعات جائحة "كورونا المستجد"خلال عام 2020، واعتماد آليه العمل للجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة واعتماد رئيس لكل منهما، إلى جانب نتائج وتوصيات المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية والذي نظمته الهيئة

// انتهى //

22:15ت م

0228



القاهرة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسعقدت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية اليوم الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية، عبر تقنية الإتصال المرئي بمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.ونوهت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية - الدكتورة مها بخيت في كلمة الجامعة أمام الاجتماع- بالجهود المبذولة والمستمرة منذ بدء جائحة " كورونا المستجد" وفي ظل تداعيات الجائحة والتحديات التي يواجهها العالم حتى هذه اللحظة على كافة الأصعدة.وأشارت إلى أن جدول الأعمال تضمن عرض بعض تجارب مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في ظل تبعات جائحة "كورونا المستجد"خلال عام 2020، واعتماد آليه العمل للجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة واعتماد رئيس لكل منهما، إلى جانب نتائج وتوصيات المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية والذي نظمته الهيئة السعودية للملكية الفكرية في 26 أكتوبر الماضي على هامش عام رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.// انتهى //22:15ت م0228

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