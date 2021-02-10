السعودية اليوم / الكويت تسجل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

سجلت الكويت 987 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 173983 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 980 وفاةً.

// انتهى //

21:57ت م

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الكويت 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخمس حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 173983 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 980 وفاةً.// انتهى //21:57ت م0226

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