شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سلطان بن سلمان: إكمال مراحل تأسيس «هيئة الفضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عن إكمال الهيئة لجميع مراحل تأسيسها بعد أن أكملت بناءها المؤسسي وعقدت الكثير من الشراكات والاتفاقيات محليا ودوليا على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة عبر الاتصال المرئي.

ورفع سموه خلال الاجتماع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما لقيته الهيئة منذ تأسيسها من دعم وتوجيه, مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين عاصر رحلة المملكة التاريخية الرائدة إلى الفضاء التي انطلقت في عام 1985م بمشاركة أكثر من 30 عالماً سعودياً وحققت الكثير من النجاح.

واستعرض سموه عددًا من برامج الهيئة وفي مقدمتها ريادة الفضاء وبناء الكوادر والاستثمار في قطاع الفضاء بالتعاون مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة, مبيناً أنه سيعلن قريباً إطلاق قطاع تحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي لتوفير التمويل وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال والاستثمار في مجال الفضاء.

وأشار إلى الترحيب الدولي من وكالات الفضاء الدولية بالتعاون مع المملكة في هذا المجال وهو ما يعكس ثقل المملكة وقدرتها وإمكانياتها.

وأقر مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع, التقرير السنوي لعام 2020م، كما اطلع على عدد من الموضوعات من بينها الخطة التشغيلية للهيئة.