الأمم المتحدة تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدانت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، محاولة الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها الدولي لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية الحوثية باستهداف المطار.

وقال التحالف: إن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض لحياة المدنيين المسافرين للخطر، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

