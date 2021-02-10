فيديو.. الفنانة بسمة الكويتية ترتد عن الإسلام وتعلن اعتناقها لليهودية وتكشف أسباب قرارها

في خبر صادم لجميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي قامت الفنانة بسمة الكويتية بالإعلان عن ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناقها للديانة اليهودية، الأمر الذي أثار موجة غضب شديدة ضدها، وفور هذا الفعل من الفنانة الكويتية أصبح تتصدر مواقع البحث ومواقع التواصل الإجتماعي.

بسمة الكويتية تعلن اعتناقها لليهودية وارتدادها عن الإسلام

وقامت الفنانة بسمة بنشر فيديو لها للحظة إعلانها عن تركها للإسلام واعتناقها للمسيحية، وزعمت خلال الفيديو أنها تفتخر بتركها للإسلام واتباعها لليهودية والفنانة بسمة اسمها الحقيقية ابتسام حميد، وذلك بحسب ما أعلنت هي في الفيديو المنشور.

وأضافت الفنانة بسمة الكويتية بحسب الفيديو المنشور أنها تعارض نظام آل صباح، وذلك لأنه يرفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، كما أنه يرفض حرية الرأي وفق زعمها، واختتمت الفيديو بقولها لأ ولا انتماء، وهذه هي آخر تدوينة للمطربة المرتدة قبل اعتناقها اليهودية.

مذيع كويتي يعتنق المسيحية

ويأتي خبر ردة بسمة الكويتية عن الإسلام بعد فترة قصيرة من قيام من قيام الإعلامي الكويتي محمد المؤمن بإعلانه اعتناق المسيحية بدل الإسلام، وظهر في فيديو وهو يرتدي الصليب.

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