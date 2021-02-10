شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدين استهداف مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تدين استهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن.

وخلال موجز صحفي، قالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، جين بساكي: «ندين هجوم الحوثيين على مطار أبها المدني الدولي في المملكة العربية السعودية».

وقالت بساكي إن «الحوثيين باستهدافهم المملكة يستمرون في إبداء رغبتهم بإطالة الحرب، في الوقت الذي تعتزم الولايات المتحدة مواصلة جهودها الدبلوماسية.. حتى إنهاء الحرب عن طريق المفاوضات».