شكرا لقرائتكم خبر خطوط دائرية للتباعد الجسدي بحدائق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة، علامات إرشادية على شكل دوائر لـ(التباعد الجسدي) في عدد من الحدائق العامة والمتنزهات في مكة المكرمة؛ وذلك لتحديد مسافات آمنة بين الأشخاص المتنزهين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ، وتوفير بيئة سليمة وأجواء مثالية لمرتاديها.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة رعد الشريف أن الأمانة شكلت فرقا مختصة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات الوقائية لتحقيق التباعد الجسدي الآمن وضمان سلامة الجميع من أي عدوى محتملة، مؤكدا أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لها.

وأضاف بأن الأمانة تنفذ جولات تفتيشية يومية للتأكد من التزام المنشآت والمحال التجارية والأسواق بتطبيق البروتوكولات المعتمدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المختصة، والمتمثلة في إلزام المنشآت بوضع الملصقات التحذيرية للتباعد بين المتسوقين، وقياس درجات الحرارة للعاملين والمستفيدين، وتوفير المعقمات والمطهرات في مداخل المنشآت، ومنع الطلبات الداخلية في المطاعم والاكتفاء بتقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق المراكز الترفيهية وقاعات الأفراح والاستراحات واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

من جهة ثانية وقفت الفرق التابعة لبلدية المسفلة الفرعية على 8 منشآت تجارية بهدف التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية، أسفر عنها إغلاق منشأتين غذائية لوجود حشرات وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص اجتمع في مكتبه أمس مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المهندس هشام كعكي للتأكيد على المنشآت التجارية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.