شكرا لقرائتكم خبر مسار حديث للمختبرات في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتوسع في الخدمة بزيادة عدد المستفيدين وتنوع الخدمات المقدمة لهم، وتحسين جودتها لتحقيق التوزيع الأمثل للموارد، فضلا عن تقليل قوائم الانتظار في العيادات والعمليات، أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي أمس مسارا حديثا في تخصصات المختبرات، لينضم لمجموعة مسارات الخدمات الطبية التي أطلقت لتطوير القطاع الصحي بالمنطقة.

وشملت المسارات مجالات عدة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات للإحصاء، وقياس فعالية البرنامج وتوفير الخدمة بمستوى موحد في جميع المنشآت الصحية.

ونوه قائد مسار المختبرات ياسر مشرف إلى أهمية العمل لرفع كفاءة الموظفين بعقد الدورات والتدريب المستمر على جميع التخصصات المخبرية، إضافة إلى التركيز على جودة النتائج وتوحيد السياسات والإجراءات بمختبرات المنطقة، وتسريع العينات بين المراكز الصحية ومختبرات المستشفيات لخدمة المريض.

وبين أهمية إضافة تحاليل متخصصة جديدة إلى مجال الخدمة للتشخيص السري، يعاد فيه توزيع الاختبارات المخبرية بين المختبرات في المنطقة بصورة متوازنة بحيث تخدم أكبر شريحة من المراجعين.

وأضاف «إن المسار يهدف إلى تقديم خدمات مبنية على الدليل العلمي، وتحسين الخدمة على مستوى خدمات المختبرات والتحول من مجرد خدمات إلى برامج موجهة وموحدة نحو التخصص»، لافتا إلى أن الغرض من إنشاء المسار هو تكامل الخدمات عبر جميع مستويات الرعاية الصحية، وزيادة قيمة المخرجات بالمنطقة، والتوزيع الأمثل للموارد وزيادة مستوى الوعي بالمجتمع.

المسارات تشمل: