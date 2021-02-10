شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 369 إصابة بكورونا وشفاء 306 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 369 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، كما تم تسجيل 306حالات شفاء جديدة، وخمس حالات وفاة جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.

الحالات المؤكدة بالمملكة 371,356

حالات شفاء جديدة 306

الحالات النشطة 2573

الإصابات 362,368

الوفيات 6415

فحصا مخبريا 50942