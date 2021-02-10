تسجيل 369 إصابة بكورونا وشفاء 306 حالات

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ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.
الحالات المؤكدة بالمملكة 371,356
حالات شفاء جديدة 306
الحالات النشطة 2573
الإصابات 362,368
الوفيات 6415
فحصا مخبريا 50942
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