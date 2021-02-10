شكرا لقرائتكم خبر ماجستير الهندسة الكهربائية بجامعة الملك فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري، أن البرنامج الذي تقدمه كلية الهندسة يهدف إلى إعداد مهندسين متخصصين في قطاعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والالكترونيات، وتطوير مهارات الدارسين لتصميم وتطوير النظم الحديثة، في مساري الماجستير المنتهي برسالة علمية، والماجستير المنتهي بمشروع بحثي، مشيرا إلى أن القبول للدفعة الأولى سيقتصر على الذكور فقط.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير الهندسة الكهربائية؛ وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442ـ 1443هـ.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري، أن البرنامج الذي تقدمه كلية الهندسة يهدف إلى إعداد مهندسين متخصصين في قطاعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والالكترونيات، وتطوير مهارات الدارسين لتصميم وتطوير النظم الحديثة، في مساري الماجستير المنتهي برسالة علمية، والماجستير المنتهي بمشروع بحثي، مشيرا إلى أن القبول للدفعة الأولى سيقتصر على الذكور فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر ماجستير الهندسة الكهربائية بجامعة الملك فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.