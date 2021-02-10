ضبط مواطن و10مخالفين تورطوا بجرائم سرقة ونشل

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و10مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والباكستانية، أعمارهم بين (العقدين الثاني والخامس)، ارتكبوا عددا من جرائم السرقة والنشل والسلب، وجرى إيقافهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن و10 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا في جرائم سرقة ونشل وسلب.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و10مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والباكستانية، أعمارهم بين (العقدين الثاني والخامس)، ارتكبوا عددا من جرائم السرقة والنشل والسلب، وجرى إيقافهم.

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