السعودية اليوم / معالي وزير النقل يلتقي المواطنين في الجوف



سكاكا 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

التقى معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، عددًا من المواطنين بمنطقة الجوف، وذلك ضمن زيارة معاليه لمنطقة الجوف وتدشينه عددًا من المشروعات التنموية بها.

وبحث معاليه مع المواطنين أهم التحديات التي تواجههم، سعيا للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات نقل فعالة وذات جودة نوعية للمستفيدين كافة، لافتاً النظر إلى أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في جميع المناطق مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم وتطلعاتهم بشكل مباشر، مؤكداً حرص الوزارة على حصر أبرز المعوقات التي تواجه المستفيدين من خدمات منظومة النقل في مناطق المملكة كافة ووضع الحلول المناسبة لها.

ويأتي اللقاء ضمن الأنشطة التي يحرص معاليه على القيام بها خلال جولاته الميدانية، بهدف التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع لجميع التحديات التي تواجههم وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، وذلك تعزيزًا لكفاءة مرافق ومشروعات النقل، وجودة التشغيل والأداء بما يكفل تقديم خدمات فعالة ومستدامة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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21:52ت م

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