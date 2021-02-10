السعودية اليوم / الجزائر تسجل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 28 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر 223 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 24375 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2996 وفاةً.

// انتهى //

21:44ت م

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الجزائر 28 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالتي وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 109 782 إصابات.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 24375 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2996 وفاةً.// انتهى //21:44ت م0223

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