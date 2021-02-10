السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الكوت ديفوار يلتقي رئيس المجلس الأعلى للأئمة الإيفواري



ابيدجان 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في جمهورية كوت ديفوار مامادو تراوري.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

// انتهى //

21:26ت م

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ابيدجان 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في جمهورية كوت ديفوار مامادو تراوري.وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والكوت ديفوار، كما اطلع السفير السبيعي على نتائج زيارة معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان لجمهورية كوت ديفوار.// انتهى //21:26ت م0218

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