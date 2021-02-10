السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي بوزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري



الجزائر 28 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني اليوم، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري عبدالحميد حمداني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

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21:24ت م

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