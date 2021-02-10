

المدينة المنورة 28 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 10 فبراير 2021م واس

وثقت عدسة " واس" الأجواء الإيمانية والروحانية لزوار المسجد النبوي في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية.

وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.

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21:24ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وسط أجواء إيمانية ومنظومة متكاملة من الاحترازات الوقائية .. زوّار المسجد النبوي يؤدون الصلوات بكل يسر وسهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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