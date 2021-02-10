السعودية اليوم / لبنان تسجل 3157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 3157 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 218588، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3803 حالات بعد تسجيل 66 حالة وفاة.

// انتهى//

21:17ت م

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بيروت 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 3157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 328016 إصابةً.وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 218588، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3803 حالات بعد تسجيل 66 حالة وفاة.// انتهى//21:17ت م0215

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