

بريدة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مجهولين بممارسة النصب والاحتيال، بطرق أبواب المنازل واستعطاف أصحابها بطلب مساعدات مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن القبض عليهم، وهم (12)شخصًا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس، تورطوا في ذلك، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

20:42ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة القصيم : القبض على 12 من مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود مارسوا النصب والاحتيال // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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