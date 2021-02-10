السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تطلق البرنامج التدريبي "تربية النحل ومنتجاته" بالتعاون مع أرامكو



أبها 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة أبحاث النحل أمس برنامجاً تدريبياً لمدة 6 أسابيع تحت عنوان "تربية النحل ومنتجاته" وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو

وأبان المشرف على وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة الدكتور حامد بن علي آل غرامة أن التعاون بين الجامعة وشركة أرامكو جاء بهدف تدريب المستفيدين وتأهيلهم من خلال إتمام الجانب النظري الذي يقوم عليه نخبة من أساتذة الجامعة المتخصصين، إضافة إلى الجانب العملي في معامل الوحدة المتخصصة في النحل ومنتجاته، مؤكداً استعداد الوحدة لتنظيم أي برنامج تدريبي يتعلق بالنحل ومنتجاته، إيمانًا من الوحدة بأهمية استثمار طاقات الشباب ودفع عجلة التنمية في منطقة عسير، وذلك وفق توجهات رؤية المملكة 2030.

بدوره أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر بن علوان عقيل أن التعاون بين وحدة أبحاث العسل والجهات ذات الاختصاص يحقق أبرز مساعي العمادة المتمثلة في خدمة المجتمع وتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل، لافتًا النظر إلى أن سوق منتجات النحل في المملكة يعدّ من أبرز الأسواق للاستثمار.

وأضاف أن وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة تضم منحلاً بحثيًّا تطبيقيًّا، ومختبرًا لتحليل منتجات النحل، إضافة إلى مختبر لتشخيص أمراض النحل، وآخر لتربية الملكات، وتضم كذلك مختبرًا لإنتاج سمّ النحل.

يذكر أن وحدة أبحاث النحل نظمت بداية الشهر الجاري أيضًا برنامجًا تدريبيًّا آخر بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وجمعية "نحال"، لتأهيل الشباب السعودي للعمل في حٍرفة تربية النحل وإنتاج العسل.

// انتهى //

19:41ت م

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أبها 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة أبحاث النحل أمس برنامجاً تدريبياً لمدة 6 أسابيع تحت عنوان "تربية النحل ومنتجاته" وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ومبادرتها مع الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة رجال ألمع، التي تستهدف تدريب 160 مستفيداًوأبان المشرف على وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة الدكتور حامد بن علي آل غرامة أن التعاون بين الجامعة وشركة أرامكو جاء بهدف تدريب المستفيدين وتأهيلهم من خلال إتمام الجانب النظري الذي يقوم عليه نخبة من أساتذة الجامعة المتخصصين، إضافة إلى الجانب العملي في معامل الوحدة المتخصصة في النحل ومنتجاته، مؤكداً استعداد الوحدة لتنظيم أي برنامج تدريبي يتعلق بالنحل ومنتجاته، إيمانًا من الوحدة بأهمية استثمار طاقات الشباب ودفع عجلة التنمية في منطقة عسير، وذلك وفق توجهات رؤية المملكة 2030.بدوره أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر بن علوان عقيل أن التعاون بين وحدة أبحاث العسل والجهات ذات الاختصاص يحقق أبرز مساعي العمادة المتمثلة في خدمة المجتمع وتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل، لافتًا النظر إلى أن سوق منتجات النحل في المملكة يعدّ من أبرز الأسواق للاستثمار.وأضاف أن وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة تضم منحلاً بحثيًّا تطبيقيًّا، ومختبرًا لتحليل منتجات النحل، إضافة إلى مختبر لتشخيص أمراض النحل، وآخر لتربية الملكات، وتضم كذلك مختبرًا لإنتاج سمّ النحل.يذكر أن وحدة أبحاث النحل نظمت بداية الشهر الجاري أيضًا برنامجًا تدريبيًّا آخر بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وجمعية "نحال"، لتأهيل الشباب السعودي للعمل في حٍرفة تربية النحل وإنتاج العسل.// انتهى //19:41ت م0204

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