المملكة السعودية تغلق 10 مساجد مؤقتا بعد وفاة مؤذن بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إغلاق 10 مساجد لفترة مؤقتة، بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا في المساجد، بالإضافة إلى وفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر.



وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر": "أغلقت الوزارة اليوم 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 18 حالة كورونا بالمساجد ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 3 أيام 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم، في إطار الحرص على صحة المصلين".

وكان الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، وجه نصيحة لمرتادي المساجد في المملكة، الثلاثاء، بعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا، حتى لا تكونوا سبباً فى غلق المساجد.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله.. لا تكونوا سبباً في غلق المساجد، فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيسي في انتشار فيروس كورونا، فلنتعاون جميعاً لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك، فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري، حفظ الله الجميع من كل مكروه".