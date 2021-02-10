تكليف العميد عبدالهادي العجمي مديرًا لجوازات منطقة عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - عسير

أصدر المدير العام للجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف العميد عبدالهادي بن مسعود العجمي مديرًا لجوازات منطقة عسير.

“متابعات الخليج 365“، تهنئ العميد عبدالهادي بن مسعود العجمي، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق في خدمة الوطن .