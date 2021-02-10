شكرا لقرائتكم تكليف العميد عبدالهادي العجمي مديرًا لجوازات منطقة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10
تكليف العميد عبدالهادي العجمي مديرًا لجوازات منطقة عسير
متابعات الخليج 365 - عسير
أصدر المدير العام للجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف العميد عبدالهادي بن مسعود العجمي مديرًا لجوازات منطقة عسير.
“متابعات الخليج 365“، تهنئ العميد عبدالهادي بن مسعود العجمي، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق في خدمة الوطن .
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