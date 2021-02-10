القيادة تعزي رئيس الهند في ضحايا انهيار كتلة جليدية

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وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، راجين عودة المفقودين سالمين وألا تروا أي مكروه».كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.
وقال ولي العهد «بلغني نبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج
عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، راجيا عودة المفقودين سالمين».
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