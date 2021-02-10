شكرا لقرائتكم خبر اجتماع ثلاثي مع ملاك الأسواق والمطاعم لتعزيز الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية ووزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان نوقشت أمس خلال لقاء افتراضي مع ملاك الأسواق التجارية والمطاعم التطورات التي تفرضها الموجة الثانية من جائحة كورونا من إغلاقات جزئية وإجراءات احترازية، وتقديم مقترحات عملية لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم الالتزام بالسياسات والإجراءات الاحترازية والوقائية وتلافي مخاوف خسائر إغلاق الأنشطة التجارية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي حرص واهتمام الدولة بالقطاع الخاص واستمرار النشاط الاقتصادي وتفادي الإغلاق، جراء تطورات فيروس كورونا المستجد من خلال مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية والالتزام بها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحقيل، أن هذه المرحلة الصعبة من الموجة الثانية يجب أن نستفيد فيها من التجربة والدروس التي تعلمناها خلال المرحلة الأولى من مواجهة كورونا مع التشديد على أهمية التزام القطاع الخاص وتفاعله مع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا لتطور الوضع للإغلاقات وتأثر الأنشطة التجارية.

من جهته أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان أن الإغلاقات تحدث بسبب تهاون البعض من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة، ولا نرغب في التفريط بالنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة الجائحة خلال الموجة الأولى، مؤكدا دعم المجلس لتعزيز التزام المنشآت التجارية بالإجراءات وتطبيقها بشكل صارم وفاعل يحد من تفشي الفيروس لتجاوز مرحلة الإغلاق وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية.

وشدد اللقاء بشكل واضح على دور القطاع الخاص في التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية في مواجهة الجائحة بصفته أحد أهم الشركاء في إنجاح أعمال الرقابة وخط الدفاع الأول في المواجهة.

عن الجولات الرقابية للبلدية:

84 ألف جولة خلال المدة من 3 - 8 فبراير الحالي

13 ألف مخالفة سجلت

3 آلاف حالة إغلاق

مخالفات كورونا تركزت في:

مخالفة الإجراءات الصحية

تجاوز الطاقة الاستيعابية للتجمعات

السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة

عدم قياس درجات حرارة الموظفين والعملاء.

فرق التجارة:

22 ألف جولة رقابية

863 مخالفة سجلت

77 حالة إغلاق