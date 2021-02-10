شكرا لقرائتكم خبر تدريب العمالة الزراعية على مكافحة «حمراء النخيل» بأقراص التبخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في محافظات عدة، منها العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، وتربة، حيث يبذل قسم الثروة النباتية بالمنطقة والمكاتب جهودا كبيرة في مجال التوعية والإرشاد.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد الغامدي، أن البرنامج يسهم في تدريب العمالة الزراعية على استخدام فوسفيد الألومنيوم أو ما يعرف بفوستوكسين أو «أقراص التبخير»، في القضاء على سوسة النخيل الحمراء، وهي مادة تستخدم وفق شروط مقيدة ومحددة من قبل الوزارة. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود بحثية وتجارب معملية تنفذها الوزارة بالتعاون مع جامعة الملك فيصل في الأحساء، حيث يهدف البرنامج إلى المحافظة على جودة التمور والحد من ارتفاع نسبة الإصابة الحشرية وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية.

وشدد الغامدي على خطورة هذه المواد والمحظور تداولها، وضرورة عدم استخدامها بشكل شخصي، نظرا لتحريرها غاز الفوسفين السام، داعيا إلى عدم الاقتراب من النخيل المعالجة التي تجرى عليها حتى انتهاء المدة المحددة لها، واتباع تعليمات السلامة من المرشدين، حيث يحرص الفريق الإرشادي في هذه اللقاءات في تذليل العقبات أمام المزارعين والمهتمين في سبيل تحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة، بتنفيذ دورات تدريبية للمزارعين لمدهم بالمعلومات الكثيفة حول طبيعة حشرة سوسة النخيل من أجل محاصرة الإصابات، من خلال إجراء عمليات تثقيف معلوماتي للمزارعين حول كيفية اكتشاف الإصابات بسوسة النخيل وأهم الأماكن التي توجد بها الإصابات في النخلة.

عوامل تساعد على انتشار السوسة: