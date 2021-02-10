رصد 221 مخالفة وإغلاق 91 منشأة في جدة

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت نحو 1145 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، رصدت خلالها 221 مخالفة، فيما شملت الجولات متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق (بلدي) للبلاغات على الأجهزة الذكية.
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