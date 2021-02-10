تأهيل 250 مدربا لتطوير مهارات الأطفال الحوارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برنامج المدرب المعتمد عن بعد بعنوان (مهارات الحوار في الطفولة المبكرة) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة «اليونسكو».

ويهدف البرنامج الذي شارك فيه 250 مشاركا إلى تأهيل مدربين ومدربات لبناء قدرات المعنيين والمهتمين بمرحلة الطفولة المبكرة من (الولادة إلى 8 سنوات) وتطوير مهاراتهم الحوارية.

ويستعرض البرنامج الذي يستهدف المتخصصين والعاملين والمهتمين بمجال الطفولة المبكرة، من الجنسين في جميع الدول العربية، مفهوم الطفولة وخصائصها، ومراحل الطفولة المبكرة وسماتها، ومفهوم الحوار مع الطفل وأهميته ومهاراته ومبادئه.

وتناولت الحقيبة التدريبية الدور المهم للبيئة المحيطة بالطفل في تنمية مهارات الحوار، وكذلك الوسائل التعليمية والترفيهية المساعدة في تعزيز مهارات الحوار لدى النشء، مما يحفزه للتعامل بشكل إيجابي مع النزاعات دون اللجوء إلى العنف، ويطور ثقته بنفسه وقدرته على التأثير بمحيطه، كما استعرض البرنامج التدريبي الحوار مع الطفل ودوره في تنمية التفكير الإبداعي، متضمنا استراتيجية سكامبر ودورها في تنمية مهارات التفكير، وكذلك آليات بناء

مهارات التدوين البصري للحوار مع الطفل.

يذكر أن الحقيبة التدريبية بنيت بالتعاون مع اليونسكو، ومحكمة من خلال فريق من الخبراء الدوليين المختصين في الطفولة المبكرة ومهارات الحوار.