شكرا لقرائتكم خبر نباتية الطائف تتصدى لجراد الوهط والوهيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت فرق مكافحة الجراد بقسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف من مكافحة أحد الأسراب أمس الأول في قرية المعدن 35 كلم جنوب الطائف.

وأفاد مدير مكتب الوزارة بالطائف المهندس هاني القاضي أن تلك الجهود تأتي ضمن عمليات استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي التي لا تزال تواصل تنفيذها الفرق الممثلة في قسم الصحة النباتية وبمتابعة مستمرة من المكتب، وذلك في مواقع متفرقة في المحافظة، حيث يجري حاليا متابعة سربين في قرى الوهط والوهيط ومركز الشفا تمهيدا لمكافحتهما والقضاء عليهما.

ودعا إلى أنه في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد (بلغ) أو من خلال الرقم المخصص عبر الواتس اب: 0530233560 فيما حذر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة بأي أضرار لهم.