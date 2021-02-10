نباتية الطائف تتصدى لجراد الوهط والوهيط

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وأفاد مدير مكتب الوزارة بالطائف المهندس هاني القاضي أن تلك الجهود تأتي ضمن عمليات استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي التي لا تزال تواصل تنفيذها الفرق الممثلة في قسم الصحة النباتية وبمتابعة مستمرة من المكتب، وذلك في مواقع متفرقة في المحافظة، حيث يجري حاليا متابعة سربين في قرى الوهط والوهيط ومركز الشفا تمهيدا لمكافحتهما والقضاء عليهما.ودعا إلى أنه في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد (بلغ) أو من خلال الرقم المخصص عبر الواتس اب: 0530233560 فيما حذر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة بأي أضرار لهم.
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