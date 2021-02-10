إغلاق 169 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالدمام والقطيف

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فيما رصدت الأمانة 496 مخالفة للاشتراطات البلدية في منشآت بوسط الدمام، تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة في المنشآت الغذائية وممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية.من جانب آخر أغلقت الأمانة المناطق المخصصة لألعاب الأطفال في الكورنيش والحدائق والمتنزهات العامة كإجراء احترازي للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.
ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها والحرص على الإبلاغ عن جميع المخالفات البلدية أو مظاهر التشوه البصري أو المخالفين من خلال مركز البلاغات 940 لاتخاذ اللازم.
من جهة أخرى نفذت أمانة وشرطة المنطقة، حملة مشتركة في سوق الحراج بالدمام، لمنع الافتراش بالطرق وضبط الباعة المخالفين، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل أن الحملة الميدانية المشتركة نفذتها إدارة شؤون الأسواق في وكالة الخدمات مع شرطة الشرقية، في سوق الحراج في الدمام.
وبين أن الحملة تأتي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة ممثلة في إدارة الضبط الإداري، لافتا إلى أن الحملات تم تنفيذها لمنع الافتراش بالطرقات وضبط الباعة الجائلين.
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