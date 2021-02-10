شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 169 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالدمام والقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام العشرة الماضية 105 منشآت بوسط الدمام، و64 منشأة بالقطيف مخالفة للإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المتضمنة زيارة 1350 منشأة غذائية ومجمعا ومركزا تجاريا، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، والتأكد من إبراز تطبيق (توكلنا). فيما رفعت 16 طنا من المتروكات في سوق الحراج.

فيما رصدت الأمانة 496 مخالفة للاشتراطات البلدية في منشآت بوسط الدمام، تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة في المنشآت الغذائية وممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية.

من جانب آخر أغلقت الأمانة المناطق المخصصة لألعاب الأطفال في الكورنيش والحدائق والمتنزهات العامة كإجراء احترازي للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها والحرص على الإبلاغ عن جميع المخالفات البلدية أو مظاهر التشوه البصري أو المخالفين من خلال مركز البلاغات 940 لاتخاذ اللازم.

من جهة أخرى نفذت أمانة وشرطة المنطقة، حملة مشتركة في سوق الحراج بالدمام، لمنع الافتراش بالطرق وضبط الباعة المخالفين، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل أن الحملة الميدانية المشتركة نفذتها إدارة شؤون الأسواق في وكالة الخدمات مع شرطة الشرقية، في سوق الحراج في الدمام.

وبين أن الحملة تأتي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة ممثلة في إدارة الضبط الإداري، لافتا إلى أن الحملات تم تنفيذها لمنع الافتراش بالطرقات وضبط الباعة الجائلين.

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