السعودية | أكثر من 85 ألف مراجع لطوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن لعام 2020م

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استقبل طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال 85586 حالة لعام 2020م ، فيما بلغ عدد مراجعات قسم طوارئ النساء 53840 مراجعة ، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 23089 مراجعاً ، وأجرى المستشفى 3607 عملية جراحية.

وقدم المستشفى عدد من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات الصحية والوقائية والتوعوية لكافة أفراد المجتمع.