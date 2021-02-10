السعودية | صور أولية.. استهداف الحوثي لطائرة مدنية في مطار أبها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق -متابعات

كشفت صور أولية، عن تعرض طائرة مدنية سعودية كانت تقف على أرض مطار أبها الدولي لحريق تمت السيطرة عليه، نتيجة محاولة إرهابية من الميليشيا الحوثية باستهداف المطار وتعريض حياة مئات المسافرين للخطر.

وأظهرت الصور تعرض جزء من هيكل الطائرة للتلف وتضرره.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

كما قال “نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين”.

استئناف الرحلات

من جانبه، أكدت قناة العربية”، استئناف الرحلات في مطار أبها بعد توقفها إثر محاولة الاستهداف الإرهابية.

اعتراف حوثي

في المقابل، اعترفت ميليشيات الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي.

أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.