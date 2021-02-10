شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إغلاق 10 مساجد جديدة بعد ثبوت 15 إصابة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وفاة مؤذن مسجد بوادي الدواسر

- مجموع ما تم إغلاقة 32 مسجداً انفتح 13 منها بعد التعقيم

- "الشؤون الاسلامية" تهيب بالمصلين عدم الذهاب إلى المساجد في حال ظهور أحد الاعراض

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، اليوم ، إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر - رحمه الله - ، ليصل مجموع ما تم إغلاقة خلال ثلاثة أيام 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الأنتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم .

وبينت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت ، اليوم الأربعاء ، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين على النحو التالي : حالتان في مسجدين بمنطقة مكة المكرمة،وحالتان في مسجدين بالجوف، وثلاث حالات في مسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

كما أغلقت الوزارة مسجداً بحي الهجرة بالمدينة المنورة لوجود أربعة حالات، ومسجداً بمدينة عرعر بالحدود الشمالية به حالة واحدة،ومسجداً بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية به حالة واحدة، ومسجداً بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير لوجود حالتين .

ودعت الوزارة المصلين حال ظهور أحد الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد قبل إجراء الفحص والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن المتهاون في ذلك يعرض نفسه والآخرين للخطر ولايسلم من الإثم، والأخذ بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي وسلوك حضاري.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين بالتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.