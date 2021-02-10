شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: استهداف مطار أبها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة ، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار (مفخختين) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة الشقيقة واستهدافها مطار أبها الدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة الشقيقة ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف الدولي في اعتراض الطائرتين والتصدي لهما.