مناوي يطالب حكومة السودان بوضع محاربة الفساد"أولوية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب عضو مجلس شركاء الحكم في السودان مني أركو مناوي الحكومة الجديدة أن تضع محاربة الفساد من ضمن أولوياتها.

واقترح مناوي، في تغريدة عبر "تويتر"، محاربة الفساد "عن طريق تبني سياسات شفافة وإبعاد المناكفات الأيديولوجية الحزبية التي أضرت بالسودان".

ولفت رئيس حركة تحرير السودان إلى أن "المظاهرات المنددة بالغلاء وانعدام الخدمات، وشح السلع الأساسية، التي عمت بعض المدن مفهومة ومقبولة".

وأضاف: "لكن عمليات السرقة والنهب وحرق الممتلكات مع تقاعس الأجهزة الحكومية في القيام بواجبها يفتح استفهامات عديدة".



وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا الأخير.

ومن المتوقع أن يتقلد رئيس الحركة منصب حاكم إقليم دارفور في التشكيل الحكومي الجديد.

وكانت مظاهرات اندلعت، الأربعاء، في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور غربي السودان للتنديد بالغلاء، صاحبتها أعمال عنف وحرق وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن المظاهرات كان قوامها طلاب المدارس وانضم لهم مواطنون، رافعين شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.

وأضاف الشهود أن المتظاهرين أضرموا النيران في 3 سيارات ونفذوا أعمال تخريب واسعة شملت ممتلكات عامة وخاصة.

وبحسب مصادر، فإن قوات الشرطة ألقت القبض على نحو 12 شخصا متهمين بالتورط في أحداث العنف والتخريب.

وكانت ولايات شمال كردفان وشمال دارفور وجنوب دارفور والقضارف وبورتسودان قد شهدت أحداثا مماثلة.

وشمال كردفان كانت الأشد عنفا، مما دفع بالسلطات لإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال ليلي في محاولة لاحتواء الأوضاع.

وبحسب مراقبين، تجسد هذه الأحداث لحالة الهشاشة الأمنية في البلاد والتي يصاحبها تراجع الوضع الاقتصادي لمستويات مخيفة.