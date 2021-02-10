الهاجري: محاولة استهداف مطار أبها جريمة حرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية، محمد بن عايض الهاجري، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

استهداف مطار أبها :

واعتبر الهاجري، في تصريح صحفي، أن تنفيذ الحوثيين لمثل تلك العمليات بقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية، ويمثل استمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن.

وأضاف الهاجري أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية: