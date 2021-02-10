شركة جو تحقق 102.6 مليون ريال أرباحًا بنهاية ديسمبر 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (شركة جو)، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة، بلغت 102.55 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 62.49 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

سبب ارتفاع أرباح شركة جو

ويعود السبب من تسجيل الأرباح خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2021 بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى، وتحقيق أرباح تمويلية، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.

والجدير بالذكر أن الخسائر التراكمية انعكست على الأرباح بقيمة 24.76 مليون ريال سعودي، والتي تمثل 10.83% من رأس مال الشركة، حيث كانت الخسائر التراكمية 102.09 مليون ريال، والتي تمثل 44.67 % من رأس مال الشركة خلال نفس الفترة من العام السابق.

تطورات مالية كبيرة

وفي هذا السياق، قال السيد يحيى آل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات “جو” شهد الربع الثالث من العام الحالي تطوّرات مالية كبيرة على صعيد الشركة، والتي جاءت في إطار الاستراتيجية لتحوّل الشركة، والتي تتبنّاها الشركة لنمو الإيرادات وتطوير وتحسين خدمة العملاء والعلاقات مع الموردين والشركاء، مما نتج عنه توقيع اتفاقيات استراتيجية لدعم مسيرة الشركة التي ساهمت في تحوّل الشركة نحو الربحية، وأعطت دعمًا قويًا لأداء الشركة، متخطّية بذلك التحدّيات الراهنة، سواء تلك المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بذاته أو تلك التي يواجهها الاقتصاد عمومًا تحت وقع جائحة “كورونا المستجد”.

وكانت جو قد أعلنت مؤخرًا عن توقيع اتفاقية تسوية مع شركة إس تي سي نتجت عنها زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 101.1 مليون ريال، وأرباح التمويل 35.9 مليون ريال نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل.

وتأتى النتائج المالية متوافقة مع تطلعات واستراتيجية الشركة إلى المُضي قدمًا في تطوير ودعم أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية وخدمة عملائها وتحسين البنية التحتية بما يتوافق مع تطلعات العملاء ومكانة المملكة عالميًا توافقًا مع رؤية المملكة 2030.

