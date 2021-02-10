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محمد بن سلمان يطلق كورال بلوم بعد قليل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

محمد بن سلمان يطلق كورال بلوم بعد قليل

متابعات الخليج 365 - الرياض

يطلق ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الأمير محمد بن سلمان بعد قليل الرؤية التصميمية كورال بلوم.

يذكر أنه قبل شهر تقريبًا أعلن ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، عن إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة “ذا لاين” مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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