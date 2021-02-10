صور.. التحالف: المفخخة الانتحارية التي استهدفت مطار أبها نسخة عن أبابيل الإيرانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن هوية الطائرة الحوثية المفخخة التي استهدفت مطار أبها الدولي اليوم، وتسببت في اشتعال النيران في طائرة كانت متوقفة على الأرض دون إصابات بشرية.

ونشر التحالف صور بقايا حطام الطائرة بدون طيار “المفخخة الانتحارية” التي حاولت اليوم استهداف مطار أبها الدولي في الاعتداء الإرهابي الحوثي الجبان والذي عرض حياة مئات المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر حيث يؤكد هذا الاعتداء الإرهابي سلوك المليشيا الحوثية ومن يقف وراءها مما يعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وتابع التحالف أن هذه الصور لبقايا الحطام تبين أن الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف وهي نسخه من الطائرة بدون طيار الإيرانية أبابيل تي.

استهداف مطار أبها

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها الدولي لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية الحوثية باستهداف المطار.

وقال التحالف: إن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض لحياة المدنيين المسافرين للخطر، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

تدمير واعتراض مسيرتين حوثيتين

وفي وقت سابق اليوم أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المملكة.



