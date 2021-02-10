مصر : استهداف الحوثيين مطار أبها عدوان سافر يجب وقفه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي، وكذلك مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

مصر تجدد التضامن مع المملكة

وتؤكد مصر مُجددًا على تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليميينِ.

الإدانات العربية والدولية

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أدانت في وقت سابق اليوم استهداف مليشيات الحوثيين مطار أبها الدولي؛ ما أدى إلى إصابة طائرة مدنية واشتعال حريق محدود بها تمت السيطرة عليه دون إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار بلاده الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية، ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.

وشدد على موقف بلاده الثابت والرافض لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، والوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها بوجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

