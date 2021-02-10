إغلاق 10 مساجد بعد رصد 15 حالة كورونا بين المصلين ووفاة مؤذن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر – رحمه الله – ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام 32 مسجدًا تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

الإغلاق المؤقت لتطبيق التدابير الوقائية

وبينت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان في مسجدين بالجوف، وثلاث حالات في مسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

كما أغلقت الوزارة مسجدًا بحي الهجرة بالمدينة المنورة لوجود أربعة حالات، ومسجدًا بمدينة عرعر بالحدود الشمالية به حالة واحدة، ومسجدًا بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية به حالة واحدة، ومسجدًا بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير لوجود حالتين.

إجراء فحص كورونا

ودعت الوزارة المصلين حال ظهور أحد الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد قبل إجراء الفحص والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن المتهاون في ذلك يعرض نفسه والآخرين للخطر ولا يسلم من الإثم، والأخذ بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي وسلوك حضاري.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين بالتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.

